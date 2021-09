I dipendenti pubblici hanno 75 giorni per essere completamente vaccinati

WASHINGTON - Nessun test, ma solo vaccini ammessi. La portavoce Jen Psaki ha riportato in una conferenza stampa alcuni dettagli sull'annuncio che arriverà questa sera del presidente Joe Biden.

Già a luglio il presidente aveva comunicato che i dipendenti pubblici sarebbero stati tenuti a vaccinarsi o a sottoporsi a test regolari, ma l'ordine più recente non includerà più questi ultimi. Infatti Psaki ha spiegato che entro 75 giorni tutti i dipendenti dovranno essere completamente vaccinati. Salvo eccezioni «per motivi legalmente riconosciuti», come obiezioni religiose e disabilità che impediscono le vaccinazioni.

Come riferito dal Guardian, chi non rispetterà le disposizioni in merito alla vaccinazione potrebbero essere licenziati. Chi invece non si atterrà alle tempistiche passerà per il «processo standard delle risorse umane», che potrebbe includere «la disciplina progressiva», ovvero un sistema in cui le sanzioni aumentano in caso di replica.