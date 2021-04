Anticorpi per (almeno) sei mesi con Moderna

NEW YORK - Dopo sei mesi dalla seconda dose del vaccino Moderna gli anticorpi sono ancora presenti. Lo ha comunicato la stessa azienda, citando uno studio, pubblicato sul The New England Journal of Medicine, in cui sono state analizzate 33 persone sane che avevano partecipato allo studio della fase 1 del vaccino. Il risultato è emerso in seguito a tre distinti test sierologici.

«Siamo contenti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per sei mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino COVID-19», ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. «Questo ci dà ulteriore fiducia nella protezione offerta dal nostro vaccino».

Sono in corso studi per monitorare le risposte immunitarie oltre i sei mesi.

E nello stesso tempo Moderna sta anche lavorando ad una strategia di sviluppo clinico contro le nuove varianti.