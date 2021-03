Puigdemont perde l'immunità da europarlamentare

BRUXELLES - L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, potrà tornare a fare l'oggetto di un mandato di cattura europeo. L'Euoparlamento gli ha infatti revocato l'immunità di cui godeva in quanto deputato a Bruxelles.

L'assemblea ha preso la decisione con 400 voti a favore, 248 contrari e 45 astensioni. Spogliati dell'immunità anche altri due indipendentisti catalani: Toni Comín e Clara Ponsatí. La decisione arriva al termine di un procedimento durato un anno.

Come ricorda La Vanguardia, il Tribunale supremo spagnolo potrebbe ora tornare a chiedere alle autorità belghe l'estradizione del 58enne, bloccata quando quest'ultimo è diventato europarlamentare. In Spagna, Puigdemont è accusato di sedizione e malversazione di fondi pubblici per il referendum indipendentista del 1° ottobre 2017.

Intervistato da tio/20 minuti nel 2019 in occasione del Festival Endorfine, Puigdemont si era detto «deluso dalla vigliaccheria dell'Unione Europea» rispetto alla questione catalana. «Non ripongo molte speranze in questa Unione Europea che, tra i suoi membri, conta Stati come la Spagna, che non vogliono una vera unione né supportare i diritti umani fondamentali», aveva affermato.