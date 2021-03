Confinamento: Berlino lo prolunga fino a fine marzo

BERLINO - Il confinamento in Germania è stato prolungato fino al 28 marzo, ma in forma un po' più rilassata. È questo l'esito del vertice Stato-Länder che si è tenuto a Berlino. Da lunedì prossimo, sarà in particolare ammorbidito il divieto dei contatti, con la possibilità, per due nuclei abitativi fino a cinque persone (senza contare i minori di 14 anni), d'incontrarsi. Le aperture sono previste per gradi.

Si contano cinque fasi di riapertura, ma esiste un "freno di emergenza" per evitare d'innescare di nuovo una crescita esponenziale dei contagi. Lo ha spiegato Angela Merkel dopo il vertice con i Länder incontrando la stampa a Berlino. «Si rispettano per ogni tappa due modelli», ha illustrato la cancelliera, con condizioni «più leggere» in presenza di dati stabili e discendenti sotto i 50 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti, e misure più rigide sopra i 50 nuovi contagi.

Le prime aperture riguardano le scuole e i parrucchieri e sono già avvenute all'inizio di marzo, ha spiegato Merkel. Quindi toccherà a librerie, mercati di fiori e di giardinaggio. La terza fase prevede l'apertura di negozi (un cliente ogni 10 metri quadrati per i primi 800 di superficie e uno ogni 20 per la restante superficie). Potranno tuttavia riaprire anche musei, gallerie e giardini zoologici e botanici. Via libera anche agli sport senza contatto in piccoli gruppi all'aperto (massimo 10 persone). Se l'incidenza settimanale sale sopra i 50, si potranno aprire i negozi soltanto su appuntamento. E le visite ai musei e alle altre strutture per il tempo libero potranno avvenire solo presentando una certificazione che renda possibile il tracciamento.

Il quarto passo prevede l'apertura di gastronomia, teatri, concerti, teatri dell'opera, cinema e sport in spazi interni ma senza contatto. Il quinto e ultimo grado prevede la possibilità di fare sport anche al chiuso e organizzare eventi oltre le 50 persone.

Per ogni fase sono definite le restrizioni, nel caso in cui i contagi superino la soglia di 50, facendo ricorso anche ai test.