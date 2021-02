Suora francese guarisce dal coronavirus a 116 anni

TOLONE - Dopo due Guerre mondiali, la Spagnola e l'Asiatica, suor André è sopravvissuta anche al nuovo coronavirus. All'età di 116 anni.

Come riporta Var-Matin, la religiosa, che vive in una casa anziani a Tolone, in Francia, è risultata guarita dall'infezione, che le era stata riscontrata il 16 gennaio scorso. La monaca non aveva nemmeno sviluppato i sintomi della malattia.

Donna più anziana di Francia e d'Europa e seconda più anziana del mondo dopo la giapponese Kane Tanaka, 118 anni, suor André, nata Lucile Rando, si appresta a festeggiare domani i suoi 117 anni.

Interrogata lo scorso anno da France Bleu sul segreto della sua longevità, suor André aveva risposto: «Non ho idea di quale sia il segreto. Ho avuto tante sventure nella vita. Durante la guerra del 1914-1918 ero una bambina e ho sofferto come tutti. Non è stato divertente. Lo saprà il buon Dio».