Neve e gelo bloccano centinaia di veicoli in autostrada

BERLINO - Il maltempo, segnato dal gelo e la neve che stanno paralizzando la Germania dal week-end, comporta ancora forti disagi nella Repubblica federale, dove centinaia di persone sono rimaste bloccate la notte scorsa lungo la A2, nel Land del Nordreno-Vestfalia.

I viaggi, sconsigliati dagli esperti, si sono trasformati in odissee di oltre 16 ore, per alcuni. E stando al portavoce della polizia locale, che ha parlato alla stampa in mattinata, «la situazione è difficile».

La Bild ha raccontato in prima pagina della notte infernale trascorsa da una famiglia, bloccata in autostrada: a bordo dell'auto anche una donna incinta al secondo mese, e la figlioletta di 7 anni. Diverse sono le testimonianze raccolte dai media sull'angoscia provata da chi si è avventurato in auto: «Mancano acqua, cibo e benzina», ha riferito un altro automobilista sempre al tabloid.

Anche il Regno Unito è stretto nella morsa di neve e gelo, portati dalla tempesta Darcy, che ha causato forti disagi nei trasporti del Paese, dall'Inghilterra fino alla Scozia.

Mentre vengono diffuse le immagini di una Londra imbiancata, la popolazione si prepara per nuove difficoltà, visto che sono in arrivo altre precipitazioni nevose. Vengono segnalate dalla Bbc temperature ampiamente sotto lo zero, in particolare in Scozia, col record di -16 gradi ad Altnaharra, sulle Highlands. Sino ad ora si registrano punte di 30 centimetri di neve caduta nell'Aberdeenshire e fino a 26 centimetri in alcune parti dell'Inghilterra orientale.

Molte strade sono di difficile percorrenza se non interrotte, in varie parti del Paese, soprattutto in Scozia. Ne risente anche il trasporto ferroviario, con una serie di ritardi su molte linee. National Rail ha consigliato ai passeggeri di verificare eventuali interruzioni prima di intraprendere un viaggio.

Il maltempo ha colpito anche la campagna vaccinale anti-Covid: alcuni centri sono stati chiusi in attesa che le condizioni meteo migliorino.

