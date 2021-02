Tampone invasivo? Arriva il test Covid sul respiro

AMSTERDAM - I Paesi Bassi stanno per introdurre dei test rapidi basati sul respiro in tutto il paese per accelerare il processo e per renderlo meno invasivo rispetto ai tamponi classici.

Lo riporta l'agenzia stampa Reuters.

Le strutture di Amsterdam sono le prime che inizieranno ad usare lo SpiroNose, un apparecchio che permette di indicare una possibile infezione da coronavirus in soli 60 secondi, analizzando il respiro della persona testata.

Dopo mesi di sperimentazioni e prove, le autorità sanitarie olandesi hanno dichiarato lo SpiroNose affidabile in caso di risultati negativi del test, ha detto a Reuters l'esperto di malattie infettive Mariken van der Lubben, dei servizi sanitari comunali di Amsterdam.

Se il test risulta invece positivo, deve essere seguito dal classico tampone (PCR) per stabilire se l'infezione rilevata è stata effettivamente causata dal coronavirus.

L'apparecchio è stato sviluppato dalla società tecnologica olandese Breathomix, che ha ideato originariamente lo SpiroNose per rilevare l'asma e il cancro ai polmoni, per poi adattarlo e modificarlo per riconoscere l'infezione da Covid-19.

Il servizio sanitario olandese ha ordinato circa 1'800 esemplari e prevede di introdurli nelle strutture di test in tutto il paese nei prossimi mesi.

Reuters