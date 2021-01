Serrata prolungata fino a metà febbraio

BERLINO - E, alla fine, serrata fino a metà febbraio sarà. I primi ministri dei Länder tedeschi e il governo federale di Angela Merkel si sono accordati per un prolungamento del confinamento fino al 14 febbraio prossimo. Secondo informazioni dello Spiegel, fino a quella data rimarranno chiusi ristoranti, bar, strutture per il tempo libero e tutti i commerci considerati non essenziali.

Si prevedono inoltre degli inasprimenti delle misure già esistenti. Sarà per esempio introdotto l'obbligo di portare mascherine filtranti FFP2 o KN95 (standard cinese) sui mezzi pubblici. Altre mascherine, come quelle chirurgiche o quelle di stoffa, non saranno più ammesse.