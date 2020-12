Il Governo stanzia 7 milioni per combattere la solitudine

LONDRA - Il governo britannico ha annunciato un fondo di 7,5 milioni di sterline per combattere la solitudine durante il periodo invernale.

Lo ha riferito il Guardian, che ha spiegato che il sostegno andrà ai settori noti per riunire le persone e le comunità, ovvero le arti, le biblioteche, le associazioni di beneficenza e le radio.

Sono al momento milioni i cittadini che vivono sotto le rigide restrizioni di livello 4 in Inghilterra, anche a causa della nuova variante britannica, e un recente sondaggio commissionato dalla British Psychological Society ha mostrato che più di un quarto delle persone non hanno visto (e non vedranno) i propri cari durante il periodo delle feste.

Tra i 2'100 adulti intervistati, il 41% si è inoltre definito preoccupato «che le persone a loro vicine si sentissero isolate nel corso delle prossime settimane».

Le iniziative - Il Segretario di Stato per l'Edilizia Abitativa, le Comunità e il Governo Locale, Robert Jenrick, ha ringraziato tutti coloro che si stanno impegnando per aiutare le persone ad affrontare l'isolamento, esortando i cittadini britannici a prendersi cura dei propri vicini.

Tra loro, due associazioni per l'edilizia abitativa: la Poole Housing Partnership, che ha istituito un servizio di telefonate per i residenti più anziani e vulnerabili, affinché possano chiacchierare regolarmente con i volontari, e la Your Homes Newcastle, che ha consegnato dei pasti natalizi fatti in casa ai suoi residenti più anziani.

Un Natale particolare - «Nessuno di noi ha mai vissuto un Natale così», ha detto Jenrick, «e per alcune persone questo periodo è stato difficile e molto solitario».

«Ecco perché sto incoraggiando le persone a trovare altri modi per incontrarsi, almeno virtualmente, e aiutare così a combattere la solitudine», ha aggiunto Jenrick.

L'obbiettivo è fare il possibile «per entrare in contatto con i nostri vicini più anziani - sempre in sicurezza - in modo che si sentano meno soli e che sappiano quanto siano preziosi per le loro comunità in questo momento difficile».

L'associazione benefica "Age UK" stima che in Inghilterra ci siano circa 1,4 milioni di anziani che soffrono di solitudine cronica.