Raccontò il Covid a Wuhan, giornalista condannata

PECHINO - Zhang Zhan, ex avvocato diventata giornalista-cittadina, è stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta da Wuhan della crisi del Covid-19.

La sentenza del tribunale di Shanghai, maturata dopo una breve udienza, ha motivato la colpevolezza per aver «raccolto litigi e provocato problemi» in scia alla segnalazione dei fatti iniziali della pandemia quando, nella città focolaio del virus, si parlava di «polmonite misteriosa».

I resoconti di Zhang, 37 anni, sono stati a febbraio condivisi sui social media, attirando l'attenzione delle autorità.

Al processo, Zhang si è presentata in sedia a rotelle ed in cattive condizioni di salute, in quanto sta attuando uno sciopero della fame in protesta contro il suo arresto.

Davanti al tribunale di Pudong, secondo quanto hanno riferito testimoni al South China Morning Post, decine di persone che venivano da tutto il paese per sostenere Zhang Zhan sono state allontanate dalla polizia.