Tra i primi a vaccinarsi c'è anche il premier

PRAGA - È il premier ceco Andrej Babis tra i primissimi a ricevere il vaccino contro il covid-19 in Europa nel Vax Day, giornata altamente simbolica per l'intero continente in lotta contro il coronavirus.

Con Babis questa mattina a Praga è stato vaccinato anche il 95enne Emilie Repikova. È attesa a breve anche in Spagna l'inizio ella somministrazione presso una residenza per anziani a Guadalajara in Castilla-La Mancha. In Italia le prime dose sono state somministrate stamani a operatori sanitari all'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Si comincerà nelle prossime ore in Francia, mentre la campagna è già parzialmente partita in Germania con la prima somministrazione ieri a una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla, in una casa di riposo in Sassonia-Anhalt.