Artisti, astronaute, leader ma anche medici e scienziati: i 100 più influenti del mondo secondo Time

NEW YORK - Come da tradizione, la rivista Time ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti del mondo.

In quest'anno, segnato dalla pandemia di coronavirus, hanno trovato posto degli individui che, in un contesto meno emergenziale, difficilmente sarebbero saliti alla ribalta. «La classifica è sempre stata uno specchio del mondo e di chi gli dà forma» ha spiegato Edward Felsenthal, direttore e Ceo della rivista. «La lista di quest’anno appare diversa rispetto a quella che avremmo potuto prevedere solo sei mesi fa. Accanto a personaggi di potere, nel senso tradizionale del termine - come ad esempio capi di Stato, CEO, grandi intrattenitori - troverete anche individui straordinari e poco noti che hanno salvato vite, costruito un movimento, sollevato gli animi, riparato il mondo. Il loro lavoro sfida ognuno di noi a esercitare un’influenza sul pianeta che sia più sana, più resiliente, più sostenibile».

Time ha suddiviso i 100 nomi in categorie: tra i Pionieri figurano sportivi, star dello show business, astronaute del calibro di Megan Thee Stallion, Giannis Antetokounmpo, Ibram X. Kendi, Nathan Law, Tomi Adeyemi, Christina Koch, Jessica Meir, Julie K. Brown, Cecilia Martinez, Maya Moore, Chase Strangio, Zhang Yongzhen, Tourmaline, Waad al-Kateab, Abubacarr Tambadou, Gabriela Cámara, Camilla Rothe, Rebecca Gomperts, Ravindra Gupta, Lauren Gardner e Shi Zhengli.

Tra gli Artisti troviamo The Weeknd, Ali Wong, Michael B. Jordan, Selena Gomez, J Balvin, JoJo Siwa, Halsey, Phoebe Waller-Bridge, Jennifer Hudson, Yo-Yo Ma, Dapper Dan, Anaïs Mitchell, Michaela Coel, Bong Joon Ho, LASTESIS, Julie Mehretu e Ayushmann Khurrana. I Leader, nell'anno del Covid-19, non sono solamente capi di Stato: troviamo ad esempio il virologo Usa Anthony Fauci, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e così via. Troviamo quindi Kamala Harris, Tsai Ing-wen, John Roberts, Xi Jinping, Donald Trump, Caesar, Angela Merkel, Joe Biden, Jair Bolsonaro, Nancy Pelosi, Narendra Modi, William Barr, Mary Kay Henry, Nemonte Nenquimo, Ursula von der Leyen, Jung Eun-kyeong, Bonnie Castillo, Jean-Jacques Muyembe Tamfum e Yousef Al Otaiba.

Infine i Titani e le Icone, le persone che fungono da esempio per la collettività e che si sono distinte nei rispettivi ambiti: Gabrielle Union, Dwyane Wade, Sundar Pichai, Tyler Perry, MacKenzie Scott, Robert F. Smith, Lewis Hamilton, Jerome Powell, Eric Yuan, Patrick Mahomes, Claire Babineaux-Fontenot, Greg Berlanti, Shari Redstone, Tony Elumelu, Zhong Nanshan, Kristalina Georgieva, Lisa Nishimura, General Charles Q. Brown Jr, Daniel Zhang, Gwynne Shotwell e Tunji Funsho per la prima categoria; Amy O’Sullivan, le fondatrici di Black Lives Matter Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi, Ady Barkan, Billy Porter, Naomi Osaka, Angela Davis, Chi Chia-wei, Megan Rapinoe, Felipe Neto, Allyson Felix, Sister Norma Pimentel, David Hill, Arussi Unda, Nury Turkel, Lina Attalah e Bilkis.