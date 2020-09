Un vaccino in spray: al via la sperimentazione clinica

HONG KONG - La University of Hong Kong (HKU) ha annunciato oggi l'approvazione alla sperimentazione clinica di un vaccino per il Covid-19 da somministrare come uno spray nasale, sviluppato in collaborazione tra il Dipartimento di microbiologia dell'ateneo e varie istituzioni accademiche della Cina continentale.

Al vaccino hanno lavorato anche lo State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases, la Xiamen University e la Beijing Wantai Biological Pharmacy.

È il primo vaccino per il Covid-19 da somministrare come uno spray nasale approvato dalla National Medical Products Administration cinese per la sperimentazione clinica sugli esseri umani.

In una nota, la University of Hong Kong ha fatto sapere che la strategia vaccinale utilizzata per svilupparlo è stata selezionata dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia come una delle cinque tecnologie vaccinali da sottoporre a ulteriore valutazione.