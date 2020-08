«Biden? Non dovrebbe concedere la vittoria a Trump»

WASHINGTON - «Joe Biden non dovrebbe concedere in alcun caso la vittoria a Donald Trump»: è il consiglio di Hillary Clinton, secondo cui «il conteggio dei voti a novembre si trascinerà a lungo» a causa del voto per posta. «Non dobbiamo lasciargli neanche un millimetro - ha detto l'ex first lady ed ex candidata alla Casa Bianca -. Restare concentrati ed essere implacabili come lo è lui».



Tagli «anti-costituzionali» - E proprio la posta, e i suoi cambiamenti, è protagonista della causa federale lanciata dall'attorney general dello Stato di New York Letitia James. «Sono anti-costituzionali». Secondo i democratici, infatti, i tagli previsti potrebbero rallentare il voto per posta e compromettere la tempestività dello spoglio nelle elezioni di novembre. All'azione legale si sono uniti i colleghi di Hawaii, New Jersey, New York City, della città e della contea di San Francisco.