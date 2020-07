Ubriaco e in monopattino: medico si scontra con un'ambulanza parcheggiata

RIMINI - Nella notte tra sabato e domenica a Rimini sono avvenuti in poco tempo due incidenti della circolazione, sempre con protagonista un monopattino elettrico.

Come riferisce il Corriere Romagna, l'ambulanza è intervenuta per il primo incidente, in cui un ragazzo era caduto a terra con il monopattino elettrico. Il giovane è stato fatto accomodare all'interno del mezzo di soccorso per i controlli di rito, e proprio in quel momento è avvenuto il secondo, e più curioso, incidente. Un uomo, sempre a bordo di un monopattino elettrico, si è scontrato proprio con l'ambulanza parcheggiata, finendo a terra.

Sul posto è dunque intervenuta la polizia locale, che ha riscontrato un tasso alcolemico di 1,86 g/l, ovvero quasi quattro volte il limite. Ma le sorprese non erano ancora finite. Una volta forniti i dati anagrafici, si è scoperto che l'uomo era anche un medico, in vacanza a Rimini.

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Tuttavia non gli è stata ritirata la patente, in quanto non serve per guidare il mezzo elettrico.

Ma non si tratta del primo "guidatore" di monopattino finito nel mirino dei controlli. Qualche giorno prima era stato fermato anche un francese, alla guida con un tasso alcolemico dell'1,4 g/l.