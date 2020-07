A Wuhan un laboratorio per il vaccino del coronavirus

WUHAN - La Cina ha completato la costruzione di un laboratorio per la ricerca e la produzione di vaccini contro il Covid-19 a Wuhan, la città più colpita dall'epidemia nel momento della sua massima intensità. Lo ha dichiarato il China National Pharmaceutical Group (Sinopharm).

Il complesso, dalla superficie totale di 7.260 metri quadrati, si trova presso il Wuhan Institute of Biological Products (WIBP), affiliato al China National Biotec Group (CNBG) di Sinopharm.

Secondo Sinopharm, il laboratorio è in grado di studiare i vaccini per virus patogeni ed è in grado di produrre oltre 100 milioni di dosi all'anno di vaccino inattivato per Covid-19.

Il team per la realizzazione del progetto, lo stesso che a Wuhan ha edificato a tempo di record i due ospedali provvisori di Huoshenshan e Leishenshan, ha terminato e consegnato il complesso in poco più di 100 giorni e altrettante notti.

Yang Xiaoming, presidente del CNBG, ha precisato che, tenuto conto del laboratorio recentemente realizzato a Pechino, la Cina avrà una capacità produttiva totale annua di vaccini anti COVID-19 di oltre 200 milioni di dosi.

Il 12 aprile il WIBP ha iniziato i test clinici di fase 1 e 2 del suo vaccino inattivato sperimentale contro il nuovo coronavirus. In totale sono stati coinvolti 1.120 volontari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni. I risultati hanno mostrato un buon livello di sicurezza e negli studi clinici non sono state riscontrate gravi reazioni avverse.

Tutte le persone sottoposte a vaccino, alle quali sono state inoculate due iniezioni con diverse procedure e dosi, hanno prodotto alti volumi di anticorpi. In coloro che hanno ricevuto due iniezioni in un intervallo di 28 giorni, il tasso di siero-conversione degli anticorpi neutralizzanti ha raggiunto il 100 percento.