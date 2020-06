Il Pentagono: «Mai spiato i manifestanti»

WASHINGTON - Il Pentagono nega di aver spiato i manifestanti scesi in piazza durante le proteste per la morte di George Floyd.

In una lettera alla commissione di intelligence della Camera Joseph Kernan, il sottosegretario alla Difesa per l'intelligence e la sicurezza, afferma di non aver ricevuto alcun ordine dall'amministrazione Trump per sorvegliare i manifestanti.

«Non è stato chiesto da nessuno nell'amministrazione o nel ministero della Difesa di condurre attività di intelligence non legali o inappropriate che avrebbero potuto violare le libertà civili», mette in evidenza Kernan.