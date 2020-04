Penetra nel ristorante chiuso causa coronavirus e si ferma a mangiare e bere per quattro giorni

NEW HAVEN - L'ingordigia è stata fatale per un ladro del Connecticut. Introdottosi con l'intento di rubare in un ristorante chiuso a causa del coronavirus, l'uomo si è infatti fermato a bere e mangiare a sbafo per quattro giorni, fino a quando non è stato scoperto e arrestato.

Martedì mattina, mentre effettuava un controllo di routine dopo il fine settimana pasquale, uno dei responsabili del locale del centro di New Haven si è accorto che qualcuno era penetrato nella struttura. Giunti sul posto dopo una sua chiamata, i poliziotti vi hanno trovato un uomo addormentato con accanto una bottiglia di rum del ristorante e lo hanno arrestato.

Come riporta un comunicato del dipartimento di polizia della città, le immagini delle telecamere di sicurezza hanno permesso di stabilire che Louis Angel Ortiz, 42 anni, si era introdotto nell'esercizio sabato passando attraverso una finestra laterale. Una volta all'interno del ristorante deserto, aveva dato fondo alla dispensa e si era servito superalcolici e birra.

Oltre a mangiare e bere in libertà, il ladro ingordo aveva altresì asportato dal locale bevande e oggetti, dettaglio che fa pensare che sia entrato e uscito più volte. I proprietari dell'esercizio calcolano che il 42enne abbia causato perdite per migliaia di dollari. Sono 70, per esempio, le bottiglie di superalcolici che l'uomo ha rubato, rispettivamente consumato.

Ora è accusato di furto, furto con scasso, danneggiamenti e mancata comparizione per un mandato a suo carico emesso in precedenza. Si trova in carcere e il giudice ha fissato per lui una cauzione di 12'500 dollari.