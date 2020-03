Coronavirus, guarita la paziente più anziana a Wuhan

WUHAN - Ha 98 anni la più anziana paziente guarita in Cina dal coronavirus. La donna è stata dimessa insieme alla figlia da un ospedale di Wuhan, secondo quanto ha riferito una tv cinese.

La donna era ricoverata al Leishenshan Hospital, la seconda struttura ospedaliera temporanea costruita in tempi record nella provincia cinese dell'Hubei per affrontare l'emergenza del Covid-19, dallo scorso 13 febbraio. L'anziana è entrata in ospedale in gravissime condizioni di salute, con la febbre a 40. Le sono stati subito somministrati antivirali e antibiotici.

«La sua guarigione darà fiducia a tutti i pazienti tuttora ricoverati», ha dichiarato il responsabile del nosocomio, Wang Xinghuan, citato dall'agenzia Xinhua.