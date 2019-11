«Tecnologia e social stanno frantumando la società»

WASHINGTON - Le nuove tecnologie e i social media stanno frantumando la società e rischiano di amplificare le diseguaglianze e sopraffare i valori comuni. Parola di Barack Obama, secondo cui al giorno d'oggi spesso «la gente non sa più cosa è vero e cosa no, e in cosa credere».

«Se guardi Fox vivi in una differente realtà che se leggi il New York Times, e questo non va bene».

L'atto di accusa intervenendo a San Francisco all'annuale Dreamforce conference, dove Obama ha confessato come questa, insieme ai cambiamenti climatici, sia la sua più grande preoccupazione per le nuove generazioni.

Per l'ex presidente americano non bisogna demonizzare internet e l'hi-tech, «ma quando questi diventano distruttivi diventano pericolosi», ha detto, ricordando come il web spesso si trasformi in uno strumento per veicolare omofobia, razzismo e sessismo.

«Invece di unire le persone la tecnologia e i social stanno finendo per dividerle e per isolarle», ha aggiunto Obama, «mentre internet dovrebbe essere uno strumento poderoso solo per unirci».