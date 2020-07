Dopo la pandemia i wrestler tornano sul ring

CANOBBIO - Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown, i wrestler tornano sul ring.

Lo faranno sabato 25 luglio a partire dalle ore 20 al Fight Gym Club Lugano di Canobbio. «In un momento storico surreale, dove tutti quanti abbiamo passato dei brutti momenti, abbiamo deciso di proporre un evento per portare divertimento e serenità ai nostri tifosi. Specialmente i più piccoli» spiegano gli organizzatori.

Ad aprire le danze saranno due pilastri del wrestling europeo. Il Campione Junior Heavyweight in carica della POW, l'acclamato e talentuoso Red Scorpion (già ex Campione Europeo PWLE) farà il suo ritorno a Lugano per difendere il titolo contro il brutale macellaio del ring, il lottatore più pazzo d'Europa, il pericolo pubblico Gianni Valletta.

Il main event della serata vedrà l'idolo di casa Belthazar, attuale Campione Europeo PWLE, difendere il titolo contro il suo allievo Anarchy Gaze! Per il carismatico ribelle anarchico sfidare il proprio maestro sarà sicuramente una bella impresa, ma con il titolo in palio per il giovane ticinese questo match sarà il più importante della carriera!

Il magnate rumeno, l'insopportabile pappone Andrei “Big Money” Lucescu, ha già annunciato che la sua formazione d'ora in poi si chiamerà MPG (Money, Power and Glory) e vuole vendetta per le numerose sconfitte subite dai suoi protetti: la testa calda Raptor e il gigante di ghisa Lyon! L'odiatissimo e strafottente Raptor se la vedrà con il kobra Kreen. La serpe ticinese atteneva da tempo questa regolazione di conti! L'enorme Lyon, ex Campione Europeo PWLE, se la vedrà invece con una sua vecchia conoscenza, il volto più bello del wrestling italiano: Nico Narciso.

A completare la serata altri match avvincenti, tra cui una novità: un Triple Threat Match che vedrà affrontarsi contemporaneamente tre atleti: il picchiatore da strada Rick Barbabionda, il wrestler più sexy e arrogante d'Europa Maxy Toy Boy e la giovane promessa del wrestling italiano Vertigo.

Tutti i dettagli su www.prowrestling.ch. Questo evento particolare è a pubblico limitato, nel rispetto delle attuali norme di sicurezza dell' Ufficio Federale della Sanità Pubblica. I posti sono numerati e verrà applicato il contact tracing ed è obbligatorio fornire i dati di ogni persona (Ordinanza COVID-19) in fase di acquisto. L'uso delle mascherine non è obbligatorio, tuttavia rimane consigliato. Verranno distribuite delle mascherine omaggio all'ingresso. Entrata speciale: dal retro della palestra (seguire indicazioni). Bar all'esterno della palestra, nel piazzale sul retro.

Biglietti: adulti a 22 franchi, bambini under 12 a 12 franchi (riduzione da selezione in seguito). Prevendita su Biglietteria.ch.