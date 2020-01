Quando la scuola incontra il teatro

LOCARNO - La scuola e il teatro si incontrano per esplorare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare. Grazie al programma di appuntamenti promosso dall’Associazione Amici del Teatro di Locarno e rivolto a tutte le scuole dalle elementari alle medie superiori del Locarnese. Nel mese di gennaio si propone un cartellone di spettacoli capaci di far divertire e di far riflettere. Un percorso per “diventare grandi”, per interrogarsi e per cercare di dare risposta a tante domande.

S’inizia martedì 14 gennaio per le scuole medie di Locarno 1 e 2, Losone, Gordola, Cevio, Minusio, Collegio Papio di Ascona. Saranno 760 i giovani studenti ad assistere alle due recite di “Oz storia di un emigrazione” nella messa in scena della Compagnia “Eco di Fondo” di Milano. In un momento così drammatico e delicato come questo si può prendere lo spunto per parlare di cosa significhi affrontare un viaggio di “speranza”; di cosa significhi emigrare e quanto spesso non vengano rispettati i diritti dei migranti.

Il 23 gennaio sarà la volta di 900 alunni delle scuole elementari per due repliche di “Amici per la pelle”, della Compagnia Teatro del Buratto di Milano, da pochi giorni selezionato come uno dei dieci migliori spettacoli italiani di teatro ragazzi.

Il 28 gennaio, per la “Giornata della memoria” sarà ospitato lo spettacolo “Matilde e il tram per San Vittore” una produzione del Teatro della Cooperativa di Milano L’opera, oltre a essere proposta nella stagione di prosa del Teatro di Locarno, è offerta a 440 studenti delle scuole medie superiori con una recita straordinaria pomeridiana programmata dal Dipartimento istituzioni e dall’Associazione Amici del Teatro di Locarno.

Gli spettacoli, a ingresso gratuito, sono riservati alle scuole prenotate.