Stasera scocca l’ora di Francesco Piemontesi

LOCARNO - Il pianoforte di Francesco Piemontesi svetta da protagonista nella prima parte dell’atteso concerto che l’acclamata Chamber Orchestra of Europe, diretta da Joshua Weilerstein, terrà stasera, mercoledì, alle 20.30 nella chiesa di San Francesco a Locarno.

Plasmata nel corso degli anni dai più illustri direttori d’orchestra del nostro tempo (da Abbado ad Haitink ad Harnoncourt) ed ospite dei più importanti festival del mondo, la Chamber Orchestra Of Europe torna dunque ad Ascona dopo l’ultima fortunata esibizione nel 2016 con Sir Roger Norrington accompagnata dallo stesso solista di tre anni fa, quel Francesco Piemontesi che oramai si è affermato a livello mondiale con un impressionante serie di recital ed esibizioni al fianco delle più affermate orchestre in Europa, Asia e America.

Il pianista locarnese, che il 27 settembre vedremo ancora alle Settimane in coppia con Renaud Capuçon, suonerà in apertura due grandi classici per pianoforte e orchestra: il Concerto in re maggiore di Haydn e il Concerto n. 2 di Liszt, due opere che si ricollegano al tema della serata, legato alle atmosfere zingaresche e alla musica popolare ungherese e balcanica. Tema che ritroveremo poi anche nella seconda parte del concerto, nelle tre Danze Ungheresi di Brahms e nei brani di compositori come Bartók e Kodaly.

Formazione costituita nel 1981, riconosciuta come “la migliore orchestra da camera del mondo” (BBC 2 Television), la Chamber Orchestra of Europe conta una sessantina di musicisti, tutti impegnati in carriere internazionali come solisti, primi strumentisti e direttori d’orchestra, membri di complessi di musica da camera o insegnanti. L’orchestra, che si esibisce nelle sedi più prestigiose e collabora con direttori e solisti di primissimo piano, ha prodotto oltre 250 registrazioni su disco e svolge un importante programma di Masterclasses per le scuole.

Il concerto sarà registrato e diffuso da RSI Rete Due.

Biglietti: a partire da 40 CHF alla cassa