Un'anteprima da cult per “Lei & Lui: delitti in Laguna” di Carlo Sortino

BELLINZONA - È da tutto esaurito l'anteprima di questo mercoledì 6 novembre al Cinema Forum di Bellinzona, per l'ultimo film del regista Carlo Sortino.

Occasione d'oro per celebrare i suoi 70 anni (li compie proprio quel giorno) e per visionare il suo ultimo film "Lei & Lui delitti in Laguna" che - come “L'autostop” e il suo milione e rotti di clic su YouTube - è già un cult.

La trama, in breve: «Un misterioso killer si aggira tra le calle di Venezia, portando il terrore in Laguna. E tutto questo mentre un errore giudiziario porta all'inizio di una morbosa e delirante storia d'amore e morte!». Assieme Sortino sullo schermo ci saranno anche Jennifer Fumasoni e Laura Meneghin.

Dopo la proiezione bellinzonese, il lungometraggio verrà proiettato anche a Locarno il 17 gennaio. In programma anche due proiezioni oltre confine: prima a Milano il 20 gennaio (Lions Movie & Food) poi all'interno della selezione della rassegna Cine Underground, a Piacenza (Chez Moi) il 25 gennaio e Busto Arsizio (Circolo Gagarin) il 26.