A Maggia torna la regina del Magic Blues

Spazio poi a Dana Fuchs, "The Queen of Magic Blues" come viene omaggiata dagli organizzatori della kermesse in virtù delle due precedenti esibizioni in valle. Merito di una presenza scenica dirompente e sensuale, unita ad una voce molto graffiante, vicina a quella di Janis Joplin. Influenzata dal rock britannico dei Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen e Fleetwood Mac, ha creato la Dana Fuchs band dopo l'incontro con il chitarrista Jon Diamond, che l'ha aiutata a plasmare la voce in quello che oggi è il suo marchio di fabbrica. La sua presenza sul palco? Ipnotica e selvaggia, ma mai sopra le righe.