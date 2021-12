Biancaneve ovvero: perché "Le fiabe non raccontano favole"

LUGANO - Venerdì 17 dicembre lo Studio Foce di Lugano ospita nell'ambito della Rassegna Garden, a partire dalle 20.30, la conferenza spettacolo di Silvano Petrosino "Le fiabe non raccontano favole: Biancaneve".

La donna è in viaggio: in Biancaneve, come in Cappuccetto Rosso, una bambina s’incammina verso il suo diventare donna, e anche in questo caso vi è l'antagonista che cerca in tutti i modi di ostacolarla sognando perfino di distruggerla. Ma a differenza di Cappuccetto Rosso, qui è una donna e non un essere maschile a opporsi alla giovane Biancaneve.

La Regina-matrigna non sopporta di vedere la bambina, ma perché? Qual è la terribile verità di fronte alla quale lo specchio non può evitare di porre questa donna matura? Qual è il ruolo che nel racconto svolgono i personaggi maschili come il cacciatore e, soprattutto, i sette nani? Perché la mela avvelenata è per metà bianca e per metà rossa? Perché Biancaneve, dopo aver mangiato la mela avvelenata, viene messa dai nani in una bara di cristallo? Un severo racconto che è anche un formidabile piccolo saggio sull’esperienza della visione e, in particolare, sul sentimento dell’invidia che inevitabilmente evolve nella vendetta: infatti, chi guarda.

Presente, oltre a Silvano Petrosino, la voce recitante di Elisabetta Raimondi Lucchetti, le immagini di Alessandro Sanna e Iacopo Petrosino al pianoforte, che esegue musiche originali di Filippo Petrosino. Spazio scenico a cura di Chiara Lupi, regia di Paolo Bignamini. Una produzione deSidera / Teatro de Gli Incamminati.

