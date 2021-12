"Spóros" in scena oggi e domani

LUGANO - Allo Studio Foce di Lugano va in scena, questa sera e domani alle ore 21, "Spóros" a cura dell'Associazione Rizòmata.

Spóros (semi) vuole esplorare uno dei meccanismi fondamentali della presenza della vita. Quali sono le condizioni per la nascita di un organismo, quali quelle per permetterne la crescita? Ma soprattutto, come le condizioni ambientali possono condizionare l'evoluzione della forma di questo nuovo essere (morfogenesi)? È attraverso la nostra forma che percepiamo il mondo esterno, Spóros vuole essere un inno alla trasformazione, all’esplorazione delle possibili forme che ci permettono di ampliare e amplificare la consapevolezza del mondo e della vita. Il progetto utilizza i linguaggi della performance dal vivo, dell'arte visuale digitale e del sound design per la parte sonora. Gli elementi (corpo, immagine e suono) sono correlati e interagiscono con differenti modalità.

Ideazione e regia di Roberto Mucchiut, che ne ha curato anche video, suono e interaction design. Coreografia e performance di Elena Boillat, supervisione artistica di Francesca Sproccati.

A partire dai 16 anni sarà obbligatorio presentare il certificato Covid. Prevendita su Biglietteria.ch.