«Il Ticino è sfigatissimo»

Il tasso di disoccupazione in Ticino - ha sottolineato l'IRE sulla stampa - è calato dal 2,9 per cento al 2,3 per cento a giugno, con il 18 per cento in meno di iscritti agli uffici di collocamento. La Lega ribatte facendo riferimento all'indicatore ILO, che considera le persone senza lavoro tra 15 e 74 anni e in Ticino era al 6,6 per cento nel primo trimestre 2022 (ultimo dato disponibile).