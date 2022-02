I "Sassi Grossi" piacciono solo a Giornico e Bodio

BELLINZONA - Oltre alle votazioni federali, oggi si è svolta anche la consultazione comunale sull'aggregazione dei Comuni di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio in un unico Comune denominato "Sassi Grossi".

Dalle urne è emerso che il progetto piace (e parecchio) agli abitanti di Bodio e Giornico, che si sono espressi con favore con rispettivamente l'80,91% e l'83,72% dei voti. Al contrario, per gli abitanti di Pollegio e Personico l'aggregazione non s'ha da fare: il Comune del sindaco Igor Righini l'ha bocciata con l'82,10% dei voti, quello guidato da Emilio Cristina con il 64,86% dei voti.

Guardando alle schede nell'insieme dei quattro Comuni, i sì sono stati 606 (55,39%), i no 488 (44,61%). A questo punto, come sottolineato in una nota dal Dipartimento delle istituzioni, la procedura di legge prevede che il Consiglio di Stato formuli la sua proposta in merito al progetto in un messaggio.

Nelle prossime settimane - «tenendo conto delle condizioni di legge e dopo aver sentito i municipi coinvolti» - il DI valuterà i possibili scenari da sottoporre poi al Governo. In particolare, evidenzia il Dipartimento, «il voto ha mostrato una forte predisposizione all’aggregazione da parte dei cittadini di Bodio e di Giornico. In questo senso occorrerà valutare l’interesse per un nuovo progetto aggregativo tra i due Comuni».