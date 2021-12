L'aumento dei contagi causa il rinvio dell'assemblea per la nuova organizzazione della Lega

RIVERA - Saltano i carnevali, saltano le fondue in piazza e iniziano a risentire dell’aumento dei contagi anche gli appuntamenti politici. Non si terrà infatti, questa domenica 5 dicembre, l’assemblea della Lega che era stata convocata per discutere una nuova organizzazione del movimento. Un'ulteriore, importante, tappa in un processo di mutazione avviato in primavera.

«In diversi hanno disdetto» - Troppo stretti gli spazi all’interno del Centro di istruzione della Protezione civile a Rivera dove era attesa oltre una cinquantina di membri eletti a livello cantonale e comunale. «Probabilmente sarà recuperata a gennaio o febbraio, sperando che la situazione sanitaria migliori - spiegano dal segretariato leghista -. E pensare che l’avevamo già rinviata di una settimana per via delle votazioni. Ma in questi gironi in diversi ci hanno chiamato per disdire. C’è chi ha paura dei contagi...». Una paura che non conosce destra o sinistra.