Quarantene di classe: «Cosa intende fare il DECS?»

BELLINZONA - I casi di contagio sono in aumento così come i ricoveri. Particolarmente importante è pure l’aumento di casi nelle scuole elementari e dell’infanzia dove solo nel weekend si sono contate 14 quarantene di classe.

«Se il contagio per i bambini può non essere problematico dal punto di vista sanitario il problema si pone soprattutto per quel che riguarda la possibilità di rompere rapidamente la catena di contagio (spesso i bambini sono poi a contatto con nonni o genitori magari vulnerabili) e per quel che riguarda l’organizzazione della didattica da una parte e delle famiglie che si ritrovano con figli piccoli in quarantena dall’altra», segnala l'Mps in un'interpellanza al Consiglio di Stato.

«Per garantire quindi un buon funzionamento della scuola in presenza, evitare che il contagio dei bambini si diffonda rapidamente anche in altre fasce della popolazione e permettere alle famiglie di affrontare questa situazione urge pensare e implementare nuove misure di protezione», prosegue l'Mps.

Qui di seguito le domande poste al Governo: