BELLINZONA - I Verdi del Ticino salutano «con grande piacere» la vittoria storica che conferma il diritto al matrimonio civile per tutte e tutti in Svizzera. «Finalmente l'amore può essere suggellato tra due persone che si amano, indipendentemente dal loro sesso», si legge in un commento a caldo.

«È un grande passo verso una Svizzera aperta, tollerante e plurale - sottolineano in un comunicato -. Il diritto al matrimonio per tutti non toglie niente a nessuno né limita i diritti di coloro che l’hanno combattuto. Siamo convinti che sarà sempre più sostenuto e che le unioni e le famiglie arcobaleno saranno sempre più integrate nella nostra società. Questo chiaro SÌ viene da lontano e corona anche il lavoro pionieristico dei Verdi, in Svizzera e all’estero: ben 23 anni fa, attraverso la consigliera nazionale dei Verdi Ruth Genner, era stata presentata la prima proposta di matrimonio per tutti a palazzo federale. La lotta, una generazione dopo, ha visto nuovamente i Verdi, parte di un'ampia alleanza, impegnati in questo successo per l'uguaglianza. Anche in Francia, Canada o Australia sono stati i deputati Verdi a sostenere questa causa».

La campagna di votazione - viene fatto notare - «ha mostrato che la nostra società non è ancora priva di omofobia». Ecco perché i Verdi assicurano il loro impegno per «il rispetto delle persone LGBTIQ+ e per una vera parità delle donne».

Iniziativa 99% - Viene invece espresso dispiacere per la non riuscita dell'iniziativa del 99%. «Il dibattito - si legge ancora - ha comunque messo in evidenza che la popolazione svizzera vuole più giustizia fiscale. I Verdi continueranno a difenderla». «L'iniziativa - prosegue la nota stampa - sarebbe stata un piccolo ma importante passo verso una maggiore giustizia sociale e avrebbe rafforzato il servizio pubblico. Sfortunatamente, la campagna di votazione non è riuscita a dimostrare che l'iniziativa non era estrema e che avrebbe portato benefici alla stragrande maggioranza della popolazione».