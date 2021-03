Coprire i costi della tassa rifiuti con il credito municipale

CHIASSO - Il consigliere comunale della Lega dei Ticinesi Stefano Tonini ha inoltrato al Municipio di Chiasso un'interpellanza urgente, nella quale osserva come le istituzioni del comune cittadino abbiamo offerto «vicinanza e aiuto concreto alle attività economiche», con lo stanziamento di un credito di 2,1 milioni di franchi.

Ma, in questi tempi di crisi legata all'emergenza sanitaria, non basta. «Molte attività economiche, come per esempio i negozi, hanno dovuto chiudere i battenti per diverso tempo. Altre invece, come la ristorazione, le serrande le hanno ancora abbassate ed è inammissibile che in un momento così difficile il Municipio chieda di pagare la tassa sui rifiuti a queste attività».

Tonini chiede quindi, a nome del gruppo della Lega dei Ticinesi in Consiglio comunale, che il Municipio prenda in considerazione la proposta di finanziare le tasse dello smaltimento dei rifiuti con il credito precedentemente citato. Sarebbe un modo per «dimostrare realmente la vicinanza a queste attività che ora più che mai hanno bisogno di sentire la politica vicina».