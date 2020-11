Covid: «Una piattaforma per la solidarietà»

BELLINZONA - Un'unica piattaforma della solidarietà, per far fronte al lungo inverno delle restrizioni. Dalla spesa a domicilio, all'acquisto di medicinali, agli aiuti alle imprese: sul sito internet del Cantone «dovrebbe essere riunito tutto quanto è offerto dal territorio in aiuto delle persone in difficoltà».

È quanto chiedono i deputati del Partito Socialista in una mozione presentata oggi al Consiglio di Stato ticinese. Una piattaforma simile è stata lanciata già dal Canton Vaud, e servirebbe a fare chiarezza e ad orientare i cittadini, secondo la deputata Anna Biscossa (prima firmataria). «Il Canton Ticino ha dimostrato negli scorsi mesi una grande solidarietà e una disponibilità forte nel mettersi a disposizione a favore dei più deboli» si legge. Una solidarietà che non va dispersa.

Il Ps chiede che anche l'Associazione dei Comuni ticinesi si organizzi in tal senso, coordinandosi con il Cantone.