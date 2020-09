Blocher e Pelli a confronto sulla "limitazione"

LUGANO - Ha attirato numerosi interessati il confronto fra l’ex presidente nazionale PLR Fulvio Pelli e l’ex Consigliere federale UDC Christoph Blocher sul futuro dei rapporti tra Svizzera e Ue. L’incontro, organizzato dal Club dei 1000 del PLRT, ha visto i due ospiti impegnati in un intenso dibattito con al centro la votazione del prossimo 27 settembre sull’iniziativa “Per la limitazione”.

Nel corso del dibattito, Christoph Blocher ha evidenziato come «da imprenditore non ho mai avuto problemi a esportare in tutto il mondo, puntando solo sulla qualità svizzera. Dal 2014 però chiediamo di regolamentare l’immigrazione nel nostro Paese. Adesso chiediamo di poterlo fare».

A fargli da contraltare le analisi di Fulvio Pelli, che ha sottolineato «come l’iniziativa non tocca soltanto l’immigrazione, ma mette in pericolo anche la libertà di movimento dei cittadini svizzeri, in particolare dei nostri giovani, nel resto dell’Europa. Si favorisce la burocrazia invece della libertà. Per un liberale non c’è scelta. Finiremmo col non poter più stipulare accordi di libera circolazione neanche con il Liechtenstein».