BELLINZONA - Prestigioso incarico per Michela Pfyffer. La direttrice della Clinica Sant'Anna - e già candidata PLR per il Consiglio Nazionale - è stata di recente nominata quale membro della Commissione cantonale per le pari opportunità.

Un incarico che rende orgoglioso anche il movimento delle Donne Liberali Radicali Ticinesi (DLRT), del quale Pfyffer è vicepresidente. «Ci congratuliamo con lei e desideriamo esprimerle i migliori auguri di buon lavoro», scrive la presidente del movimento Mari Luz Besomi in una nota odierna. «Siamo certe che anche in questa occasione Michela saprà esprimere la sua grande sensibilità per risolvere tutte le situazioni».