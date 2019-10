Da Singapore a Vevey passando per il Ticino per diventare influencer

BELLINZONA - È Christine Ng di Singapore, attualmente residente a Vevey, la vincitrice del concorso lanciato lo scorso agosto da Ticino Turismo dal titolo “Do you want to be an influencer?” (Vorresti essere un influencer?). Il concorso era stato promosso con la collaborazione del blog in lingua inglese Newly Swissed, molto seguito dagli stranieri giunti in Svizzera per lavorare (gli "espatriati"), spesso per grandi multinazionali.

Christine Ng, che lavora come manager per Nestlé, ha passato il fine settimana in Ticino. Lo scopo del viaggio era di dare al vincitore tutte le nozioni che gli permetteranno, in futuro, di diventare una stella della rete. Dopo una sessione dedicata al trucco e all’acconciatura dei capelli, Christine ha quindi avuto la sua prima lezione dedicata ai ritratti di piatti e pietanze con una fotografa specializzata nel “food”. La giornata di sabato è continuata con un workshop sull’editing dei video in compagnia di un famoso youtuber ticinese e si è conclusa con una passeggiata a Lugano a caccia di luoghi “instagrammabili”. Nella giornata di domenica l’aspirante influencer, accompagnata dal fondatore del blog Newly Swissed Dimitri Burkhard e dalla Social Media manager di Ticino Turismo Laura Gugelmann, ha visitato altre regioni del Cantone, sempre realizzando foto e video da condividere. Ascona, Lavertezzo, la Madonna del Sasso e i castelli di Bellinzona sono stati alcuni dei luoghi scelti.

«Abbiamo voluto sperimentare una formula inedita che ha avuto un bell’eco a livello mediatico in Svizzera interna - commenta Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo -. Un sondaggio realizzato dalla banca HSBC, condotto su oltre 18mila espatriati provenienti da 163 Paesi, ha posto la Svizzera sul primo gradino del podio tra i luoghi dove si vive meglio. Gli “espatriati” sono un target davvero importante per noi visto l’alto potere d’acquisto e la voglia di viaggiare che li caratterizzano. Inoltre, sono molto attivi sui canai sociali e in rete. Possono dunque diventare dei veri e propri ambasciatori della nostra regione».

Da parte sua Christine Ng si dice entusiasta dell’esperienza da poco conclusa: «La Svizzera è un Paese da cartolina, ma il Ticino si pone a un altro livello di perfezione! È la mia regione preferita e sono davvero contenta di essere stata scelta come ambasciatrice per diffondere queste bellezze attraverso il mio account @chrispytine».