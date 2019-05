Ardian investe in Sintetica

MENDRISIO - Ardian, operatore di private equity leader a livello mondiale, annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Sintetica SA, azienda farmaceutica svizzera fondata nel 1921, per supportare il management nella crescita internazionale, in continuità con le strategie del Gruppo. In virtù dell’accordo, gli attuali azionisti reinvestiranno in Sintetica con una quota di minoranza.

Yann Chareton, Managing Director di Ardian, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di poter affiancare Sintetica nella sua nuova fase di crescita, continuando ad investire sull’innovazione e la qualità dei prodotti. Grazie al network globale di Ardian e alla nostra esperienza di partnership con imprenditori e manager, intendiamo supportare la società nello sviluppo del piano strategico in continuità con il percorso di crescita già intrapreso».

Luca Bolzani, azionista e Presidente del CdA di Sintetica, ha dichiarato anche per conto del socio di riferimento Daphne: «Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Ardian, che ci consentirà di sviluppare ulteriormente la nostra presenza sui mercati internazionali. Al termine di una approfondita fase di valutazione, abbiamo scelto di condividere il nostro progetto di crescita con Ardian per la sua credibilità ed il suo approccio industriale, siamo certi che le opportunità derivanti dal suo network saranno determinanti per accelerare la fase di sviluppo e garantire a Sintetica la necessaria continuità nella sua crescita in autonomia. Riteniamo che, con questa operazione, si siano create le premesse migliori per portare avanti il progetto da noi intrapreso agli inizi degli anni duemila, che ha portato Sintetica ad essere riconosciuta come soggetto in grado di contribuire significativamente all’innovazione nel settore di riferimento».

L’Amministratore Delegato di Sintetica, Augusto Mitidieri, ha concluso: «La strategia dell’azienda si basa su una leadership di innovazione a livello globale. Qualità senza compromessi e sviluppo globale dell’innovazione sono gli elementi fondanti per raggiungere questa leadership. Le nostre persone rappresentano il più importante fattore critico di successo dell’azienda. Siamo lieti di poter condividere la prossima fase di crescita con Ardian, che siamo convinti potrà contribuire al rafforzamento ed accelerazione dello sviluppo internazionale».