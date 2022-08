Arriva la tempesta, e porta via la canicola

La pioggia a lungo attesa è dovuta a una corrente da nordest che ha convogliato aria decisamente più fresca a nord delle Alpi, e a sud nel corso della notte. Domani il tempo sarà parzialmente soleggiato, con nuvolosità più estesa lungo le Alpi e qualche rovescio non escluso già in mattinata. Nel corso del pomeriggio rovesci o temporali isolati più probabili, soprattutto in montagna. Da lunedì - conclude Locarno Monti - le condizioni anticicloniche saranno determinanti per il tempo di tutta la regione alpina. A bassa quota le temperature minime scenderanno a 20 gradi, le massime a 29. Ci voleva.