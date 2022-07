Prese il radar durante un intervento, ora l'agente è stato prosciolto

L'occhio elettronico, impietoso, lo fotografò leggermente sopra i 100 km/h in un tratto con limite di 50 all'ora. Nel 2020 l'agente fu condannato a una pena di 12 mesi sospesi ma ora, come riferito dalla Rsi, la Corte di appello e di revisione penale ha ribaltato la sentenza, che è già cresciuta in giudicato.