Un lupo lo avvicina e gli ringhia contro

POSCHIAVO - L'incontro tanto temuto c'è stato, per fortuna senza conseguenze per lo sventurato. Nella mattinata di oggi, ad Alp Grüm in Valposchiavo, un lupo ha seguito una persona a una distanza ravvicinata per diversi minuti e le ha ringhiato contro. Il guardiano della selvaggina sta accertando la dinamica esatta dell'episodio sul posto.