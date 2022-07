Derubato del suo Rolex in stazione

LUGANO - Sono bastati pochi minuti e il Rolex da 12.400 franchi è sparito dal suo polso. Brutta avventura quella vissuta da un cittadino domiciliato a Lugano. Il fatto è successo lo scorso 4 giugno in via Maraini, a pochi metri dalla stazione. L’uomo, un 74enne svizzero tedesco, stava rientrando a casa quando è stato avvicinato da una giovane donna. «Mi ha chiesto se ero interessato a una prestazione sessuale. Le ho detto di no, ma lei mi si avvicinava sempre di più e vedevo che mi toccava la mano, il braccio. Non ho dato importanza alla cosa, e me ne sono tornato a casa. Dopo cinque minuti mi sono accorto che sul mio polso l’orologio non c’era più». Un Rolex comprato in via Nassa quattro anni fa.