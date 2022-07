Si posa l'asfalto, occhio ai cantieri

Sempre lunedì 11 luglio partiranno in lavori in via Circonvallazione, via Massagno e via Tesserete a Canobbio. Anche in questo caso i lavori saranno prevalentemente nelle ore diurne con possibilità di cantiere attivo tra le 20 e le 6. Il traffico sarà sempre gestito a senso alternato con l’ausilio di agenti di sicurezza e/o semafori.