Cellulare al volante, si intensificano i controlli

La lettura di un messaggio in auto può portare via fino a sette secondi. Un tempo sufficiente a distogliere lo sguardo dalla strada e a poter percorrere circa 100 metri al buio. In un lasso di tempo simile, se ci si distrae, può accadere l’irreparabile. Il Dipartimento delle istituzioni e la Polizia cantonale hanno dichiarato, tramite un comunicato, di voler effettuare più controlli, specialmente per quel che riguarda l’utilizzo non corretto dei cellulari al volante. «L’uso del telefonino (ma non solo) mentre si è al volante, può causare un importante rallentamento delle reazioni, che in caso d'imprevisti o di situazioni improvvise che si verificano sulla carreggiata possono portare a conseguenze anche gravi», si legge nella nota.