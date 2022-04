Doppio intervento dei pompieri nel Locarnese

MINUSIO - Doppio intervento nelle scorse ore per il Corpo civici pompieri Locarno.

Alle 3 di questa notte gli uomini di picchetto sono stati allertati per la presenza di fuoco in un deposito da giardino esterno in territorio di Minusio. Le fiamme si erano propagate ai veicoli nelle immediate vicinanze. I pompieri sono quindi intervenuti dapprima per proteggere l'abitazione, quindi per spegnere le fiamme e raffreddare il tutto.

I militi locarnesi sono intervenuti anche sabato pomeriggio insieme ai colleghi del Corpo pompieri Onsernone per il principio d'incendio in un rustico sui monti in zona Colmo sopra a Loco. I militi onsernonesi sono stati portati in quota tramite un elicottero civile che in seguito ha trasportato materiale e acqua necessaria alle opere di spegnimento.

POMPIERI LOCARNO