Incendio in uno chalet in Leventina

PRATO LEVENTINA - Ieri sera, attorno alle 21.00, i pompieri dell'Alta Leventina, e in supporto i pompieri del Centro di Soccorso cantonale di Biasca, sono intervenuti per spegnere un incendio che si era sviluppato in uno chalet di Prato Leventina. Sul posto anche la polizia cantonale per gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni non vi sarebbero feriti o intossicati, ma solo danni materiali. Ancora sconosciute le cause del rogo.

FVR / M. Franjo