Vernice rossa come sangue nella piscina, vandali in un'altra villa comasca di Vladimir Solovyev

COMO - Dopo il tentativo d'incendio della scorsa notte a Menaggio, i vandali hanno preso di mira un'altra villa sul lago di Como di proprietà del giornalista russo Vladimir Solovyev.

Questa volta, scrive Reuters che ha immortalato in foto i danni, a essere presa di mira è stata un'abitazione di vacanza a Pianello del Lario (CO). Qui, al posto delle fiamme, è stata utilizzata della vernice rossa: riversata nella piscina, schizzata sulla casa e utilizzato per scrivere parole come «Killer», all'entrata.

Anche la villa di Pianello, come quella di Menaggio e una terza sempre nel Comasco, sono attualmente sotto sequestro da parte delle autorità italiane nell'ambito delle sanzioni internazionali nei confronti della Russia. Il valore complessivo delle proprietà confiscate ammonta attorno agli 8 milioni di euro.

Solovyev, lo ricordiamo, è un presentatore e giornalista televisivo molto noto in Russia e da tempo vicino al Cremlino e allo stesso Putin. Per questo motivo è stato incluso nelle sanzioni.

Reuters