I 20 anni di Bellinzona Beatles Days sulle note di Pooh e del “Banco”

BELLINZONA - Due anni di silenzio, causa pandemia, e quest'anno il ritorno con due grandi nomi del rock italiano d'annata in cima al cartellone. Saranno i Pooh e gli alfieri del progressive impegnato Banco del Mutuo Soccorso, i nomi di richiamo dell'edizione 2022 dei Bellinzona Beatles Days. Nella tre giorni (19-21 maggio) che animerà Piazza del Sole non potranno mancare, comme d'habitude, i momenti dedicati ai mitici Fab Four.

Giovedì 19 maggio la serata d'apertura sarà proprio dei Pooh che coglieranno l'occasione per festeggiare - oltre al giubileo del ventennale dei Beatles Days - anche il centenario di fondazione della Croce Verde Bellinzona.

Venerdì 20 maggio, invece, si esibirà l'altrettanto mitologico “Banco” capitanato da Vittorio Nocenzi che arriva sotto i castelli con il suo mini-tour per celebrare il cinquantenario dell'uscita dei primi due dischi. Per l'occasione verranno proposti anche alcuni inediti del nuovo album, in uscita per l'estate.

Sabato 21 maggio si va, invece, a Liverpool con una serata all'insegna dei Beatles con omaggi da parte delle migliori tribute band presenti attualmente in circolazione.

Tutte e tre le serate, ci tiene a precisare l'organizzazione, saranno gratuite grazie alla città di Bellinzona e agli sponsor.

