Incidente in zona Motto, conducente in ospedale

SERRAVALLE - Incidente della circolazione, attorno alle 4.00, in zona Motto a Serravalle (Valle di Blenio). Per cause da stabilire, il conducente di un'auto ha perso la padronanza del proprio veicolo.

Sul posto sono giunti i pompieri di Acquarossa (per il recupero del materiale inquinante perso dall'auto), la polizia cantonale (per gli accertamenti del caso e per chiudere provvisoriamente la strada), e un'ambulanza della Tre Valli Soccorso, che ha provveduto a trasportare l'uomo in ospedale. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

FVR / M. Franjo