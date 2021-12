Incendio in un rustico, probabile corto circuito

RIVERA - Fuoco in mezzo alla neve. Sarebbe un corto circuito la probabile causa di un incendio sviluppatosi stamattina in un rustico in via ai Monti a Rivera.

L'allarme è arrivato attorno alle 8. I Pompieri di Monteceneri si sono prontamente recati sul posto ed hanno domato le fiamme. Le Polizie cantonale e comunale sono intervenute per gli accertamenti del caso. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte persone.

La Polizia cantonale conferma l'incendio, pur precisando che le cause sono ancora da stabilire.

Rescue Media